Poraz Dallasa proti odpisanim sršenom, Dončić znova najboljši strelec

Dallas, 25. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli nepričakovani domači poraz proti v boju za končnico prvenstva že odpisani ekipi Charlotte Hornets. Košarkarji Charlotte so zmagali s 117:109. Slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić je bil znova najboljši strelec tekme s 34 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami.