Partizan premagal vodilni Olympiacos in je vedno bližje končnici

Ljubljana, 24. marca - Štiri kroge pred koncem rednega dela sta na vrhu košarkarske evrolige Olympiacos Pirej in Real Madrid z 21 zmagami in 9 porazi. Barcelona in Monaco imata zmago manj, med prvimi osmimi ekipami, ki bodo napredovale v izločilne boje, pa so trenutno Fenerbahče (18-12), Maccabi Tel Aviv, Partizan (oba 17-13) ter Baskonia Vitoria in Žalgiris (15-15).