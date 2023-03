Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Ameriške delnice so se otresle mračnih bančnih novic z druge strani Atlantika in v petek končale dan nekoliko višje, saj se je razpoloženje na trgih izboljšalo po nedavnih pretresih v finančnem sektorju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.