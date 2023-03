Adžić objavil seznam rokometašic za kvalifikacije za SP

Ljubljana, 24. marca - Ženska rokometna reprezentanca Slovenije se bo v začetku aprila zbrala na reprezentančni akciji, med katero bo odigrala dva kvalifikacijska dvoboja proti Italiji za uvrstitev na svetovno prvenstvo. To bo med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenija se bo z zahodno sosedo pomerila 8. in 12. aprila.