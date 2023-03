Občina Dol pri Ljubljani z novimi projekti in investicijami

Dol pri Ljubljani, 25. marca - Občina Dol pri Ljubljani bo lahko s sprejetim proračunom za letos na zadnji seji občinskega sveta začela uresničevati nove projekte in investicije v občini. Med pomembnejšimi projekti so izgradnja novega doma za upokojence in večnamenske dvorane v Dolu ter širitev podružnične osnovne šole (OŠ) Dolsko za dodatne oddelke šole in vrtca.