Novih 66 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov

Maribor, 25. marca - Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite. Sklad je namreč v petek v uradnem listu objavil nov razpis v skupni višini do 60 milijonov evrov garancij ter šest milijonov evrov za subvencioniranje obrestne mere.