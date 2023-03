V več krajih po Sloveniji pohod z rdečimi baloni

Ljubljana, 25. marca - V več krajih po Sloveniji bo danes potekal pohod z rdečimi baloni, ki simbolizirajo ljubezen in upanje. Organizatorji ga pripravljajo ob mednarodnem dnevu redkih bolezni, ki ga obeležujemo 29. februarja. Pohod se letos odvija marca in je posvečen posebnim mamicam, ki z ljubezen obdarjajo svoje otroke, so sporočili organizatorji dogodka Zavod 13.