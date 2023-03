ZDA ostaja na vrhu ženske Fifine lestvice, Slovenija 40.

Zürich, 24. marca - Mednarodna nogometna zveza Fifa je danes po več kot treh mesecih objavila novo lestvico ženskih reprezentanc. Med prvo deseterico je prišlo le do ene spremembe. Na deseto mesto so skočile nogometašice Avstralije. Na vrhu ostajajo ZDA pred Nemčijo in Švedsko. Slovenija je napredovala za tri mesta in je zdaj 40., kar je najvišja uvrstitev do zdaj.