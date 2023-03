Messi do 800. gola v karieri, Ronaldo do novega rekorda

Buenos Aires, 24. marca - Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je v noči na petek na prijateljski tekmi med Argentino in Panamo prišel do svojega 800. gola v karieri. Aktualni svetovni prvaki iz Katarja so po SP odigrali prvo tekmo in jo pred domačimi navijači v Buenos Airesu dobili z 2:0. Nov rekord je dosegel tudi Portugalec Cristiano Ronaldo.