Dnevnik o protipoplavnih naložbah (24. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Urška Rus v komentarju Razdeljevanje evropskega denarja po domače piše o sredstvih iz mehanizma za okrevanje in odpornost, namenjenih za protipoplavne naložbe v 34 občinah. Avtorica meni, da so se na direkciji za vode in ministrstvu za naravne vire in prostor znašli v zagati, saj ne znajo pojasniti, zakaj so jih razdelili med izbrane občine.