V nesreči pri delu doma se je smrtno poškodoval občan Šentjurja

Šentjur, 23. marca - V naselju Goričica v občini Šentjur se je danes okoli 14. ure z motornim prekopalnikom pri delu doma poškodoval občan, so za STA potrdili na PU Celje. Pomoč so mu nudili celjski gasilci in reševalci, kljub hitremu posredovanju le-teh pa je občan zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.