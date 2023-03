V Črni gori naj bi pridržali južnokorejskega begunca Doja Kwona, obtoženega goljufij pri kriptovalutah

Podgorica, 23. marca - Črnogorska policija je pridržala osebo, za katero sumijo, da je južnokorejski državljan Do Kwon, je danes na Twitterju sporočil črnogorski notranji minister Filip Adžić. Kwon je soustanovitelj in izvršni direktor družbe s področja kriptovalut Terraform Labs, po propadu katere so ga v domovini obtožili goljufije.