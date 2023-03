V Kranju poteka obnova sodne stavbe

Kranj, 25. marca - Na stavbi okrajnega in okrožnega sodišča v Kranju so novembra začeli obnovitvena dela, ki so ta mesec s postavitvijo odrov okoli stavbe postala vidnejša. Dela, ki bodo predvidoma zaključena avgusta, obsegajo energetsko sanacijo in zagotovitev dostopnosti sodišča funkcionalno oviranim osebam.