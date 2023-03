V Trebnjem podražitev vrtca pomaga kriti občina

Trebnje, 23. marca - Trebanjski občinski svetniki so na sredini redni seji potrdili občinski predlog, da bo občina, ki je občanom že pokrila znesek lanske oz. decembrske podražitve programov otroškega vrtca, pokrila še polovico zneska letošnje dodatne podražitve. Razliko med prejšnjo in novo ceno bo pokrivala med 1. aprilom in 30. junijem, so sporočili z občine.