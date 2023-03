Ob obali Tunizije utonilo več migrantov

Sfax, 23. marca - Blizu obale Tunizije je v sredo utonilo vsaj pet migrantov, 28 jih še pogrešajo, še pet ljudi pa so uspešno rešili. Čoln, s katerim so skušali migranti iz podsaharske Afrike doseči italijanski otok Lampedusa, je zaradi prenatrpanosti potonil, so sporočili iz tunizijskega nevladnega Foruma za socialne in ekonomske pravice.