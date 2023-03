Zapornika z zobno ščetko pobegnila iz ameriškega zapora in odšla na palačinke

Newport, 23. marca - Iz zapora v mestu Newport v ameriški zvezni državi Virginia sta dva zapornika z zobno ščetko izkopala luknjo v zidu in odšla na palačinke v bližnjo restavracijo, kjer so ju nekaj ur po njunem pobegu v torek prijeli policisti. Šerif se je v izjavi zahvalil obiskovalcem restavracije, ki so zapornika prijavili.