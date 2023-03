Kortrijk, 24. marca - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še nekoliko spremenil program letošnjih dirk in bo danes nastopil na enodnevni klasiki E3 Saxo Bank v okolici belgijskega Harelbekeja (204,1 km). Ob njem bodo od Slovencev na startu še Matej Mohorič, Matevž Govekar in Luka Mezgec.