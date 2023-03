Azijske borze z neenotnimi gibanji

Tokio, 23. marca - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Na začetku trgovanja so sledili ameriškim delnicam na poti navzdol, kamor jih je z vnovičnim zvišanjem obrestnih mer in spremljajočimi izjavami usmerila ameriška centralna banka. A v nadaljevanju so se indeksi obrnili navzgor in trgovanje marsikje končali v plusu.