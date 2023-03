MNZ: Javnost bomo pravočasno seznanili z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 22. marca - Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so redkobesedni glede novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki naj bi omogočila zasedbo vodilnih položajev v policiji tudi osebam brez kariere v policiji. Javnost bo z njo pravočasno seznanjena, so odgovorili za STA. Ob tem poudarjajo, da so zavezani k uvedbi kariernega sistema v policiji.