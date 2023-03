Na ekonomski fakulteti bogatejši za vedenjski in finančni laboratorij

Ljubljana, 22. marca - Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani so danes odprli vedenjski in finančni laboratorij. Fakulteti se obeta korak v smeri inovacijskega delovanja in sodelovanja z gospodarstvom, gre pa tudi za mejnik pri prenosu znanja iz akademskega okolja v širšo družbo, je za STA povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.