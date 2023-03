Starejši lahko s primernimi tečaji osvežitvenih voženj povsem varno sodelujejo v prometu

Ljubljana, 22. marca - V lanskem letu je največ udeležencev prometnih nesreč umrlo v trkih, ki so jih povzročili starejši vozniki. Ti sicer trpijo za pešanjem čutil in pozornosti, a lahko s primernimi tečaji osvežitvenih voženj kljub temu varno sodelujejo v prometu, so prepričani udeleženci posveta Anatomija vožnje starejših v organizaciji Zavarovalnice Triglav.