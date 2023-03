V Kostanjevici na Krki s sajenjem obrežnega rastja opozorili na pomembnost voda

Kostanjevica na Krki, 22. marca - Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave in Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto so ob svetovnem dnevu voda na približno 300 metrih obrežja Krke v Kostanjevici na Krki na novo zasadili manjkajoče obrežno rastje. Šlo je tudi za simbolno akcijo, s katero so želeli opozoriti na pomembnost voda in vodnega življenjskega prostora.