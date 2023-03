Morawiecki ob obisku japonskega kolega kritičen do rusko-kitajskega zavezništva

Varšava, 22. marca - Poljski premier Mateusz Morawiecki je bil danes v skupni izjavi ob obisku japonskega premierja Fumia Kishide v Varšavi kritičen do nedavnega srečanja med voditeljema Rusije in Kitajske, Vladimirjem Putinom in Xi Jinpingom, ter "rusko-kitajsko os" označil za nevarno. Kishida je Poljski obljubil gospodarsko in finančno pomoč.