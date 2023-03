Bolzano zadnji polfinalist lige ICEHL

Ljubljana, 21. marca - Hokejisti Bolzana so zadnji polfinalisti regionalne lige ICEHL. V edinem četrtfinalnem nizu, ki je trajal sedem tekem, so danes v odločilnem obračunu premagali Linz s 3:2 po podaljšku in napredovali s skupnim izidom 4:3 v zmagah. Že prej so bili v polfinalu Salzburg, celovški KAC in dunajska Vienna Capitals.