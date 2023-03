Bruselj Ukrajini izplačal še 1,5 milijarde evrov makrofinančne pomoči

Bruselj, 21. marca - Evropska komisija je danes Ukrajini izplačala 1,5 milijarde evrov makrofinančne pomoči, ki je del 18 milijard evrov vrednega svežnja, predvidenega za letos. Namen te pomoči je med drugim zagotavljanje izplačila plač in pokojnin ter financiranja javnih storitev, kot sta zdravstvo in šolstvo, so sporočili danes v Bruslju.