Na sojenju nekdanji upravi Luke Koper o sinergijskih učinkih nakupa TTI

Koper, 21. marca - Na sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju, članoma uprave Aldu Babiču in Marjanu Babiču ter izvršnemu direktorju za trženje Milanu Pučku, obtoženim zlorabe položaja pri nakupu deleža družbe TTI, so danes v Kopru zaslišali štiri priče. Strinjale so se, da so od nakupa in sodelovanja pričakovali sinergijske učinke.