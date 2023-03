Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih še naprej rastejo

Ljubljana, 21. marca - Industrijski izdelki pri proizvajalcih so se februarja podražili na mesečni in na letni ravni, in sicer za 1,5 oz. 14,9 odstotka. Cene so najbolj zrasle v oskrbi z električno energijo. V primerjavi z januarjem so se zvišale za 20,2 odstotka, v primerjavi s februarjem 2022 pa za 58,1 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.