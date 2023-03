Anketa Dnevnika: Večina ljudi za pokojninsko reformo, a proti nekaterim ukrepom

Ljubljana, 21. marca - Po mnenju več kot 70 odstotkov sodelujočih v anketi Dnevnika so za zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega sistema potrebne spremembe. Pri tem so za večino nesprejemljivi zvišanje upokojitvene starosti, podaljšanje delovne dobe in upočasnjena rast pokojnin, naklonjeni pa so hitrejšemu vstopu mlajših na trg dela in večjemu zaposlovanju starejših.