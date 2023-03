ZDA v poročilu o človekovih pravicah zelo kritične do Rusije

Washington, 20. marca - Ruske oborožene sile so od začetka invazije na Ukrajino zagrešile številne vojne zločine in druga grozodejstva, navaja danes objavljeno poročilo ameriškega zunanjega ministrstva, ki beleži stanje človekovih pravic po svetu. Poročilo za leto 2022 je posebej kritično tudi do nekaterih drugih držav vključno s Kitajsko, Mjanmarom in Iranom.