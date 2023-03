Floridski guverner DeSantis ne bo blokiral izročitve Trumpa

New York, 20. marca - Republikanski guverner ameriške zvezne države Floride Ron DeSantis je danes dejal, da ne bo blokiral morebitne izročitve Donalda Trumpa v New York. To bi lahko zahtevo tožilstvo, če se bivši predsednik ZDA ne bo odzval na poziv tožilstva v zvezi s plačilom za molk, ki naj bi ga Trump leta 2016 nakazal pornografski igralki Stormy Daniels.