Občina Domžale z rebalansom proračuna največ denarja namenja vzgoji in izobraževanju

Domžale, 20. marca - Z rebalansom letošnjega proračuna se prihodki občine Domžale povečujejo z 32 na 35 milijonov evrov, največ, 1,8 milijona evrov, so namenili predšolski vzgoji in osnovnošolskem izobraževanju. Tako nadaljujejo z rekonstrukcijami vrtcev in osnovnih šol, začenjajo pa tudi postopke za gradnjo večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Domžale.