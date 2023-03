Viri: Zunanji ministri EU za dobavo milijona izstrelkov Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih

Bruselj, 20. marca - Zunanji ministri držav članic Evropske unije so danes podprli načrt visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, so za STA potrdili viri pri EU. Po neuradnih informacijah so se dogovorili, da bo unija Ukrajini v prihodnjih dvanajstih mesecih dobavila milijon topniških izstrelkov.