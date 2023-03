Ljubljanska borza: Krka in Telekom spodbujata rast indeksa

Ljubljana, 20. marca - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja zvišal za 0,26 odstotka, za kar so najbolj zaslužne delnice Krke in Telekoma Slovenije, ki so se podražile za po približno odstotek. Nekaj dražje kot v petek so tudi delnice Zavarovalnice Triglav, medtem ko rast indeksa zadržujejo delnice Equinoxa, NLB in Save Re.