NIJZ: Energijske pijače so škodljive za otroke in mladostnike

Ljubljana, 20. marca - Energijske pijače so povezane z vrsto zdravstvenih težav in tveganih vedenj pri otrocih in mladostnikih, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Njihova raziskava iz leta 2018 je pokazala, da energijske pijače pije že več kot tretjina mladostnikov, starostna meja uživanja teh pijač pa se postopoma še znižuje.