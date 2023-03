Cene nafte prvi dan novega tedna padle

Singapur, 20. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Analitiki padec cen pripisujejo novici, da bo največja švicarska banka UBS za 3,25 milijarde dolarjev prevzela banko Credit Suisse. Že prejšnji teden so bančni pretresi v ZDA in Evropi opazno vplivali na cene nafte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.