Bruselj, 19. marca - Slovenska taekwondoista Domen Molj v kategoriji do 54 kg in Ivan Trajković v kategoriji nad 87 kg sta na tekmovanju svetovne serije G-2 v Belgiji zasedla peti mesti. Lin Kovačič v kategoriji do 74 kg in Patrik Divković v kategoriji do 87 kg sta uvodna nastopa izgubila.