Mino na Reki odstranili in odvlekli proti odprtemu morju

Reka, 19. marca - Neeksplodirano mino iz druge svetovne vojne, ki so jo med gradbenimi deli odkrili v pristanišču na Reki, so danes odstranili in odvlekli proti odprtemu morju, kjer jo bodo nevtralizirali. Zaradi varnosti se v času akcije, ki jo bodo predvidoma končali do poldneva, ni mogoče gibati v t. i. rdeči coni v središču mesta.