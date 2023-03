Po smoli Verstappna prvo startno mesto Perezu

Džeda, 18. marca - Mehičan Sergio Perez je v kvalifikacijah VN Savdske Arabije v Džedi prišel do prvega startnega mesta za nedeljsko dirko formule 1. Voznik Red Bulla je do "pole positiona" prišel tudi z nekoliko sreče po smoli svojega moštvenega kolega in branilca naslova svetovnega prvaka, Nizozemca Maxa Verstappna.