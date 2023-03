Cristina Morales na Fabuli o Bojevnikih in boju proti moči sistemov

Ljubljana, 18. marca - V Cankarjevem domu so v petek zvečer v sklopu sklopa festivala Literature sveta Fabula Hub gostili špansko pisateljico Cristino Morales. V pogovoru z dramaturginjo in prevajalko Urško Brodar je spregovorila o svoji knjigi Bojevniki in uporu proti moči sistemov, pa čeprav "te ti hranijo; nikoli ne veš, kdaj te bodo nehali," je povedala.