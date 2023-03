Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 3.)

Ljubljana, 17. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, ki se je srečal z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, predsednico države Natašo Pric Musar in premierjem Robertom Golobom. Poročale so še o Nuklearni elektrarni Krško, kjer bodo izrabljeno jedrsko gorivo premestili v zgradbo za suho skladiščenje.