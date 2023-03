Umrla ena najvidnejših evropskih književnic Dubravka Ugrešić

Amsterdam, 17. marca - V 75. letu je umrla Dubravka Ugrešić, na Hrvaškem rojena literarna zgodovinarka in književnica, ki se je uveljavila kot ena najvidnejših evropskih prozaistk in esejistk. Značilno za njeno prozo je prepletanje zasebnega in javnega, Vzhoda in Zahoda, politike in kulture, visoke in nizke književnosti, avtopoetičnosti in meddiskurzivnosti.