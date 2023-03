V Kopru danes več kot 80 starodobnikov

Koper, 18. marca - Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper in Društvo Adria Classic Koper organizirata dogodek imenovan Starodobniški klepet ob kavi, ki bo popestril današnji dopoldan v Kopru. Na Titovem trgu in v Verdijevi ulici se bo ob tej priložnosti zbralo več kot 80 starodobnih vozil, so zapisali na spletni strani zavoda.