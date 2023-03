Na celjskem sejmišču bo zaživel 46. sejem ApiSlovenija

Celje, 18. marca - Na celjskem sejmišču bo danes in v nedeljo potekal največji strokovni čebelarski dogodek v Evropi, 46. sejem ApiSlovenija, na katerem bodo na ogled oprema, pripomočki in materiali za čebelarjenje. Predstavljene bodo tudi novosti, obiskovalci pa bodo lahko poskusili med in izdelke iz medu ter apiterapijo, so sporočili iz družbe Celjski sejem.