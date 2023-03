Zaposlenost v EU v zadnjem lanskem četrtletju višja

Luxembourg, 18. marca - V EU je bilo v zadnjem lanskem četrtletju zaposlenih 74,9 odstotka ljudi v starostni skupini med 20 in 64 let, kar je 0,2 odstotne točke več kot v predhodnem četrtletju. Razkorak med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela je predstavljal 11,5 odstotka oseb, starih med 20 in 64 let, oziroma 0,1 odstotne točke manj kot v predhodnem četrtletju.