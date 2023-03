Ob mednarodnem dnevu sreče: V Sloveniji se je delež srečnih ljudi zvišal

Ljubljana, 20. marca - Surs je ob današnjem mednarodnem dnevu sreče sporočil, da sta bili v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem leta 2022 ves čas ali večino časa srečni dve tretjini starejših od 16 let. To je sedem odstotnih točk več kot leta 2018, ko je urad nazadnje meril občutek sreče. Delež takih, ki so se počutili srečne redkokdaj ali nikoli, je približno enak.