Po ugotovitvah revizije računskega sodišča vlada ni poskrbela za enotno izplačevanje dodatkov zaradi epidemije covida-19

Ljubljana, 17. marca - Računsko sodišče je v reviziji izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 ugotovilo, da vlada ni poskrbela za enotno ureditev dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Na podlagi ugotovitev je vladi in ministrstvu za notranje zadeve podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.