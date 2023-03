Izbrani nominiranci za nagrado skupine OHO 2023

Ljubljana, 17. marca - Letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike, so Maja Bojanić, Ana Likar, Nik Erik Neubauer in Pita Projekt (Nina Goropečnik in Rea Vogrinčič), so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ustanovitelja nagrade. Na javni razpis je prispelo 19 prijav. Dobitnik nagrade bo znan v drugi polovici maja.