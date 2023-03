V Kopru bodo starši za otroški vrtec plačevali 21 odstotkov več

Koper, 16. marca - Koprski mestni svet je danes sklenil povišati cene storitev v otroških vrtcih za 21 odstotkov. To je manj od rasti življenjskih stroškov od zadnjega povišanja cen v letu 2019. Nove cene so enake kot v občinah Izola in Piran. Glede sušilnice komunalnega blata je sprejel kompromis, da bodo o polnem zagonu odločali po zaključku poskusnega obratovanja.