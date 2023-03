Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 3.)

Ljubljana, 16. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o veleposlaniku Slovenije Damjanu Bergantu, ki se je danes v srečal s srbskim podpredsednikom vlade in ministrom za obrambo Milošem Vučevićem, s katerim se je pogovarjal o podpori med državama. Poročale so tudi o italijanskem podpredsedniku vlade Antoniu Tajaniju, ki bo v petek obiskal Slovenijo.