Roglič proti Evenepoelu pred Girom še po Kataloniji

Barcelona, 18. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo uspešno vrnitev po operaciji ramena nadaljeval na dirki po Kataloniji. Ta se bo začela v ponedeljek in trajala vse do nedelje, 26. marca. Vloga favorita na dirki sicer pripada Belgijcu Remcu Evenepoelu, s katerim se bo Kisovčan meril tudi na majski dirki po Italiji.